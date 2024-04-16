Синоптики рассказали о погоде в Коми на 17 апреля
- 23:00 16 апреля
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС сообщил о том, какая будет погода в регионе 17 апреля.
Завтра в северный районах Коми ожидается облачная погода. Так например, выпадут осадки в виде снега, мокрого снега, а ночью местами сильные. Ветер северо-восточный, северный, скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывами 15-17 метров в секунду и метель. Температура ночью -2…-7, днем +2…-3, местами ночью и днем -7…-12 градусов.
В южных районах республики жители могут ожидать облачную погоду с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер южной четверти, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью -1…+4, днем +6…+11 градусов.
В Сыктывкаре ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью +2…+4, днем +8…+10 градусов.