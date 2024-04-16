Синоптики рассказали о погоде в Коми на 17 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил о том, какая будет погода в регионе 17 апреля.

Завтра в северный районах Коми ожидается облачная погода. Так например, выпадут осадки в виде снега, мокрого снега, а ночью местами сильные. Ветер северо-восточный, северный, скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывами 15-17 метров в секунду и метель. Температура ночью -2…-7, днем +2…-3, местами ночью и днем -7…-12 градусов.