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Две эжвинские семьи получили деньги на жилье

Две эжвинские семьи получили деньги на жильефото пресс-службы администрации Эжвы

В администрации Эжвинского района Сыктывкара вручили единовременную соцвыплату на приобретение жилья двум многодетным семьям. Каждая из этих семей имеет по шесть детей.

Как сообщили в пресс-службе эжвинской администрации, исполняющая обязанности руководителя администрации района Елена Кокарева вручила свидетельства о выплатах семьям. 

Елена Кокарева отметила, что благодаря поддержке главы региона, семьи смогут существенно улучшить жилищные условия.

Как рассказали в пресс-службе Главы Коми, по поручению Владимира Уйба с 2021 года региональный Минстрой осуществляет предоставление единовременных соцвыплат на строительство или приобретение жилого помещения семьям, которые имеют шесть и более детей.
 

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