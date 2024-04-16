Две эжвинские семьи получили деньги на жилье
- 22:30 16 апреля
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- Олег Помидоров
фото пресс-службы администрации Эжвы
В администрации Эжвинского района Сыктывкара вручили единовременную соцвыплату на приобретение жилья двум многодетным семьям. Каждая из этих семей имеет по шесть детей.
Как сообщили в пресс-службе эжвинской администрации, исполняющая обязанности руководителя администрации района Елена Кокарева вручила свидетельства о выплатах семьям.
Елена Кокарева отметила, что благодаря поддержке главы региона, семьи смогут существенно улучшить жилищные условия.
Как рассказали в пресс-службе Главы Коми, по поручению Владимира Уйба с 2021 года региональный Минстрой осуществляет предоставление единовременных соцвыплат на строительство или приобретение жилого помещения семьям, которые имеют шесть и более детей.