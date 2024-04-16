Две эжвинские семьи получили деньги на жилье

В администрации Эжвинского района Сыктывкара вручили единовременную соцвыплату на приобретение жилья двум многодетным семьям. Каждая из этих семей имеет по шесть детей.

Как сообщили в пресс-службе эжвинской администрации, исполняющая обязанности руководителя администрации района Елена Кокарева вручила свидетельства о выплатах семьям.