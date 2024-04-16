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В Коми вырос потребительский спрос

В Коми вырос потребительский спросФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В 2023 году в республике изменился потребительский спрос. Сейчас он вырос на 2,9%.

РИА Новости составили рейтинг регионов России по потребительскому спросу. Среднедушевые среднемесячные траты потребителей в 2023 году составили 32,8 тысяч рублей.

Согласно данным, которые привели в агентстве, Республика Коми заняла 60 место, опередив Орловскую и Псковскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.

Самый большой рост потребительского спроса в прошлом году был отмечен в Республике Ингушетия. По расчетам РИА Рейтинг, он стал выше на 17,2%.
 

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