В Коми вырос потребительский спрос

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В 2023 году в республике изменился потребительский спрос. Сейчас он вырос на 2,9%.

РИА Новости составили рейтинг регионов России по потребительскому спросу. Среднедушевые среднемесячные траты потребителей в 2023 году составили 32,8 тысяч рублей.