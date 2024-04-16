Суд наказал пожилую женщину из Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

77-летнюю жительницу Княжпогостского района привлекли к административной ответственности за передачу запрещенных товаров в СИЗО. Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в январе 2024 года пенсионерка, находясь в почтовом отделении, решила отправить своему внуку, который находился под стражей, посылку. Несмотря на это, женщина решила отправить ему запрещенные к нахождению в СИЗО вещи. Среди них были сим-карта и USB-модем, которые она предварительно спрятала в коробке.

В ходе досмотра посылки в следственном изоляторе, вещи были найдены и изъяты.

В суде пенсионерка не признала свою вину, сообщив, что не имела умысла на нарушение законодательства. При этом она сообщила, что не проверила должным образом сумку, которая была положена в посылку.