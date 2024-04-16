Суд наказал пожилую женщину из Коми
- 20:45 16 апреля
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- Олег Помидоров
77-летнюю жительницу Княжпогостского района привлекли к административной ответственности за передачу запрещенных товаров в СИЗО.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в январе 2024 года пенсионерка, находясь в почтовом отделении, решила отправить своему внуку, который находился под стражей, посылку. Несмотря на это, женщина решила отправить ему запрещенные к нахождению в СИЗО вещи. Среди них были сим-карта и USB-модем, которые она предварительно спрятала в коробке.
В ходе досмотра посылки в следственном изоляторе, вещи были найдены и изъяты.
В суде пенсионерка не признала свою вину, сообщив, что не имела умысла на нарушение законодательства. При этом она сообщила, что не проверила должным образом сумку, которая была положена в посылку.
В результате рассмотрения дела, вина пожилой женщины была доказана, а ее доводы были отклонены судом. Женщину приговорили к штрафу в размере 12500 рублей с конфискацией запрещенных предметов.