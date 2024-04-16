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В Коми водитель легковушки сбил пешехода

В Коми водитель легковушки сбил пешеходаФото ГИБДД Ухта

В Ухте произошло дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе.

Как рассказали в Госавтоинспекции Ухты, 16 апреля в районе 9 часов утра, водитель 1957 года рождения передвигался на автомобиле марки “ВАЗ” по улице Сенюкова со стороны улицы Севастопольской в сторону проспекта Космонавтов.

Недалеко от дома по адресу Сенюкова, 8, водитель легковушки совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадал 19-летний пешеход. Молодого человека с травмами разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.
 

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