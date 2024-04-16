В Коми мужчина убил приятеля на охоте

В Прилузском районе осудили местного жителя, что случайно убил своего приятеля. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В материалах дела уточняется, что трагичный случай произошел на охоте в сентябре минувшего 2023 года. В условиях плохой видимости мужчина произвел выстрел по неясной цели, полагая, что перед ним животное. Позднее охотник сообразил, что выстрелил в своего 51-летнего приятеля. Он вызвал "скорую". Медики госпитализировали пострадавшего, но по дороге в больницу тот умер.