В Коми мужчина убил приятеля на охоте
- 06:45 16 апреля
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- Татьяна Зубова
В Прилузском районе осудили местного жителя, что случайно убил своего приятеля. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В материалах дела уточняется, что трагичный случай произошел на охоте в сентябре минувшего 2023 года. В условиях плохой видимости мужчина произвел выстрел по неясной цели, полагая, что перед ним животное. Позднее охотник сообразил, что выстрелил в своего 51-летнего приятеля. Он вызвал "скорую". Медики госпитализировали пострадавшего, но по дороге в больницу тот умер.
Подсудимого признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде 10 лет ограничения свободы. Суд также обязал охотника выплатить семье погибшего 2, 7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.