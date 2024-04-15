Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 16 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил прогноз погоды на завтра. 16 апреля на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Днем будут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На юго-западе – временами осадки, а местами сильнее в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах Коми ожидается гололедно-изморозевое отложение, туман, днем на юге гроза.

Ветер южной четверти, днем на крайнем севере – северо-восточный, скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью и днем -1…+4 градусов, при прояснении ночью опуститься до -10. Днем температура воздуха составит +8…+13 градусов.