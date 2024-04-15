В Коми немного вырос уровень заболеваемости ОРВИ
- 22:30 15 апреля
- 0+
- Олег Помидоров
Управление Роспотребнадзора по Коми предоставил еженедельную статистику по заболеваемости в регионе.
В регионе за минувшую неделю зарегистрировали 204 новых случая заболевания ковидом. 107 случаев внебольничных пневмоний. 36 детей также коснулось это заболевание.
С симптомами ОРВИ и гриппа к медикам обратилось 6691 человек. Среди них 4063 ребенка. Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей незначительно вырос, однако сейчас находится ниже “порогового”.
На 12 апреля полностью приостановлен учебный процесс лишь в одной средней школе. Воспитательный процесс приостановили в двух дошкольных учреждениях. Частично также приостановили образовательный процесс в 15 классах 12 школ и в 13 группах 11 дошкольных учреждений.
В столице Коми за медицинской помощью обратилось 2544 жителя. Это ниже расчетного эпидпорога. Также за последние семь дней было подтверждено пять случаев гриппа В.