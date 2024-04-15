В Коми немного вырос уровень заболеваемости ОРВИ

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Управление Роспотребнадзора по Коми предоставил еженедельную статистику по заболеваемости в регионе. В регионе за минувшую неделю зарегистрировали 204 новых случая заболевания ковидом. 107 случаев внебольничных пневмоний. 36 детей также коснулось это заболевание.

С симптомами ОРВИ и гриппа к медикам обратилось 6691 человек. Среди них 4063 ребенка. Уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей незначительно вырос, однако сейчас находится ниже “порогового”.

На 12 апреля полностью приостановлен учебный процесс лишь в одной средней школе. Воспитательный процесс приостановили в двух дошкольных учреждениях. Частично также приостановили образовательный процесс в 15 классах 12 школ и в 13 группах 11 дошкольных учреждений.