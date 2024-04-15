Сыктывкарской набережной потребовалось федеральное финансирование в размере 1,8 миллиардов рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Глава региона Владимир Уйба обратился к Совету Федерации с просьбой рекомендовать правительству страны выделить финансирование на благоустройство набережной в Сыктывкаре. Сейчас берегоукрепительные сооружения разрушаются из-за сточных и ливневых вод.

Так, в Совете Федерации прошло расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера. Чиновники обсудили вопрос создания комфортной городской среды для проживания граждан в республике.

Глава Коми сообщил, что проект благоустройства набережной в столице региона должен предполагать очистку собираемых дренажных вод. Например, сейчас в Кировском парке есть определенный комплекс инженерных берегоукрепительных сооружений, который ввели в эксплуатацию в 2016 году. Однако за годы использования, они потеряли качественный вид, появились разрушения территории из-за ливневых и сточных вод, которые стекают с участков выше.