Главу Следственного Комитета России заинтересовала история пенсионерки из Коми

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о результатах проверки информации о ненадлежащих условиях проживания пожилой женщины из села Синдор.

Напомним, в Синдоре по адресу Центральная, 6, располагается построенный в 1985 году дом. В 2019 году этот дом был признан аварийным и непригодным для проживания. Так, на стенах жилища есть трещины, в подъезде присутствует запах нечистот, а из-за промерзания батарей и прорыва водосборника, дом у пенсионерки затапливается. Сейчас пожилая женщина находится на учете лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Несмотря на это, ей так и не предоставили новое жилье по сей день.