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Главу Следственного Комитета России заинтересовала история пенсионерки из Коми

Главу Следственного Комитета России заинтересовала история пенсионерки из КомиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о результатах проверки информации о ненадлежащих условиях проживания пожилой женщины из села Синдор.

Напомним, в Синдоре по адресу Центральная, 6, располагается построенный в 1985 году дом. В 2019 году этот дом был признан аварийным и непригодным для проживания. Так, на стенах жилища есть трещины, в подъезде присутствует запах нечистот, а из-за промерзания батарей и прорыва водосборника, дом у пенсионерки затапливается. Сейчас пожилая женщина находится на учете лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Несмотря на это, ей так и не предоставили новое жилье по сей день.

В региональном управление Следственного Комитета по Коми начали процессуальную проверку, а глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить ему информацию о результатах этой проверки.
 

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