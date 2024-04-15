В Коми после пьяной езды от вождения отстранили 71 человека

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В отношении некоторых возбудили уголовное дело. За минувшие семь дней сотрудники ГИБДД Коми отстранили от управления транспортным средством 71 человека. Во всех случаях одна причина – пьяный водитель либо отказ прохождения медосвидетельствования.

В отношении пятерых жителей Коми, которые любят выпить крепкий напиток перед поездкой, возбудили уголовное дело по факту повторного нахождения за рулем в состоянии опьянения.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, только в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Коми отстранили от управления авто 33 водителей. Они также были пьяными, либо не прошли медицинское освидетельствование.