В Коми женщина совершила преступление в момент объятий
- 07:00 15 апреля
- 6+
- Татьяна Зубова
В Усть-Вымском районе перед судом предстанет жительница Удоры, что обокрала своего знакомого. Детали преступления рассказали в пресс-службе судов Коми.
В материалах дела поясняется, что в октябре минувшего 2023 года женщина распивала спиртное со своим приятелем в квартире их общих знакомых.
Когда гость решил отправиться домой, злоумышленница пошла его проводить. Обняв приятеля на прощание, сельчанка заодно прихватила и кошелёк, что "нащупала" мужчины в кармане брюк. Женщина была уверена, что останется незамеченной, однако кражу успели увидеть дети, которые также находились в этот момент в прихожей. Они рассказали обо всём взрослым.
Позднее следствие оценило причинённый ущерб пострадавшему в пять тысяч рублей. В суде карманница полностью признала вину, раскаялась в содеянном. Ей назначили наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей.