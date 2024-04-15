В Коми женщина совершила преступление в момент объятий

из архива Про Город Сыктывкар

В Усть-Вымском районе перед судом предстанет жительница Удоры, что обокрала своего знакомого. Детали преступления рассказали в пресс-службе судов Коми. В материалах дела поясняется, что в октябре минувшего 2023 года женщина распивала спиртное со своим приятелем в квартире их общих знакомых.

Когда гость решил отправиться домой, злоумышленница пошла его проводить. Обняв приятеля на прощание, сельчанка заодно прихватила и кошелёк, что "нащупала" мужчины в кармане брюк. Женщина была уверена, что останется незамеченной, однако кражу успели увидеть дети, которые также находились в этот момент в прихожей. Они рассказали обо всём взрослым.