Какая погода будет в Коми 13 апреля
- 23:00 12 апреля
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС рассказал прогноз погоды в Коми на 13 апреля.
Завтра в республике ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой снег, а днем будет местами небольшой снег. На крайнем северо-востоке можно ожидать умеренный снег. Ветер северной четверти, скоростью 7-12 метров в секунду, местами на северо-востоке порывами скорость увеличится до 15-17 метров в секунду, на крайнем северо-востоке днем метель.
Температура в северных районах ожидается ночью -12…-17, а днем -4…-9, в центральных районах ночью -5…-10, днем 0…-5, в южных районах ночью 0…-5, днем -1…+4 градусов.
В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. Возможен небольшой снег. Ветер северный, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью -3…-5, а днем поднимется до 0…+2 градусов.