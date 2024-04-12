Минздрав Коми попросил на лекарства почти один миллиард рублей

Замминистра здравоохранения региона Денис Фролов рассказал 12 апреля на заседании президиума Госсовета Коми, как обстоят дела с обеспечением жителей Коми льготными лекарствами.

Так, в 2023 году по федеральной льготе было отпущено в Коми лекарств почти на 514 миллионов рублей, а по региональной – более чем на два миллиарда. В 2024 году на лекарства по федеральной льготе потратили уже 162 миллиона рублей, а по региональной – 715 миллионов.