Минздрав Коми попросил на лекарства почти один миллиард рублей
- 22:30 12 апреля
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- Олег Помидоров
Замминистра здравоохранения региона Денис Фролов рассказал 12 апреля на заседании президиума Госсовета Коми, как обстоят дела с обеспечением жителей Коми льготными лекарствами.
Так, в 2023 году по федеральной льготе было отпущено в Коми лекарств почти на 514 миллионов рублей, а по региональной – более чем на два миллиарда. В 2024 году на лекарства по федеральной льготе потратили уже 162 миллиона рублей, а по региональной – 715 миллионов.
При этом есть заболевания, которые требуют значительные закупки. Среди них – сахарный диабет. Для больных этим видом заболевания в 2023 году было закуплено лекарств на сумму чуть свыше 600 миллионов рублей. По профилю “онкогематология” было закуплено лекарств на сумму более 387 миллионов рублей.
В 2024 году на закупку льготных лекарств выделили 1,5 миллиарда рублей. Также ведомство нашло 445,4 миллиона рублей дополнительно. При этом еще 895,66 миллионов рублей – нужны. Региональный парламент порекомендует правительству Коми выделить допфинансирование.