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Минздрав Коми попросил на лекарства почти один миллиард рублей

Минздрав Коми попросил на лекарства почти один миллиард рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Замминистра здравоохранения региона Денис Фролов рассказал 12 апреля на заседании президиума Госсовета Коми, как обстоят дела с обеспечением жителей Коми льготными лекарствами.

Так, в 2023 году по федеральной льготе было отпущено в Коми лекарств почти на 514 миллионов рублей, а по региональной – более чем на два миллиарда. В 2024 году на лекарства по федеральной льготе потратили уже 162 миллиона рублей, а по региональной – 715 миллионов.

При этом есть заболевания, которые требуют значительные закупки. Среди них – сахарный диабет. Для больных этим видом заболевания в 2023 году было закуплено лекарств на сумму чуть свыше 600 миллионов рублей. По профилю “онкогематология” было закуплено лекарств на сумму более 387 миллионов рублей.

В 2024 году на закупку льготных лекарств выделили 1,5 миллиарда рублей. Также ведомство нашло 445,4 миллиона рублей дополнительно. При этом еще 895,66 миллионов рублей – нужны. Региональный парламент порекомендует правительству Коми выделить допфинансирование.
 

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