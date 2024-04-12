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В Коми прибыл еще один новый вертолет для “Комиавиатранса”

В Коми прибыл еще один новый вертолет для “Комиавиатранса”Фото из тг-канала Владимира Уйба

В регионе появился еще один вертолет МИ-8МТВ-1.

Глава региона Владимир Уйба рассказал в своем телеграм-канале о появлении в регионе нового вертолета для “Комиавиатранса”.

Ми-8МТВ-1 будут использовать для санитарной авиации, пассажирских и коммерческих перевозок, авиационных работ по заявках газовиков, нефтяников, а также для лесоохраны.

В 2024 году это воздушное судно стало вторым, которое было получено республиканским авиаперевозчик в аренду по госпрограмме льготного лизинга. Первый борт поступил неделю назад, а третий ожидается в последнем квартале 2024 года.
 

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