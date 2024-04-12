В Коми прибыл еще один новый вертолет для “Комиавиатранса”

Фото из тг-канала Владимира Уйба

В регионе появился еще один вертолет МИ-8МТВ-1. Глава региона Владимир Уйба рассказал в своем телеграм-канале о появлении в регионе нового вертолета для “Комиавиатранса”.

Ми-8МТВ-1 будут использовать для санитарной авиации, пассажирских и коммерческих перевозок, авиационных работ по заявках газовиков, нефтяников, а также для лесоохраны.