В Коми прибыл еще один новый вертолет для “Комиавиатранса”
- 20:45 12 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из тг-канала Владимира Уйба
В регионе появился еще один вертолет МИ-8МТВ-1.
Глава региона Владимир Уйба рассказал в своем телеграм-канале о появлении в регионе нового вертолета для “Комиавиатранса”.
Ми-8МТВ-1 будут использовать для санитарной авиации, пассажирских и коммерческих перевозок, авиационных работ по заявках газовиков, нефтяников, а также для лесоохраны.
В 2024 году это воздушное судно стало вторым, которое было получено республиканским авиаперевозчик в аренду по госпрограмме льготного лизинга. Первый борт поступил неделю назад, а третий ожидается в последнем квартале 2024 года.