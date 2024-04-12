Жителя Коми осудили за избиение коллеги на работе
- 20:30 12 апреля
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- Олег Помидоров
Мужчина ударил коллегу-женщину по лицу и спине, а потом бросил в нее металлический предмет.
Как сообщили в пресс-службе судов Коми, Княжпогостский районный суд установил, что в сентябре 2023 года мужчина находился на рабочем месте, где у него случился конфликт с коллегой-женщиной. В результате разборок, мужчина удар женщину ногой по спине, после чего бросил в нее металлическую деталь, которая попала ей по лицу. Причиненные повреждения квалифицированы судом как не причинившие вред здоровью. При этом мужчина ранее имел судимость за насилие.
В суде мужчина признал свою вину, извинился перед женщиной и признал вину.
Суд приговорил его к семи месяцам ограничения свободы. По закону это было самое строгое наказание из всего, что могло быть назначено подсудимому.