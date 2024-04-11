Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 12 апреля
- 23:00 11 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Региональный ЦГМС сообщил о том, какую погоду ожидать жителям региона завтра.
12 апреля в Коми ожидается облачная погода с прояснениями, также возможны небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя. На севере ожидается дождь со снегом, а на крайнем северо-востоке ночью будет сильный снег и метель.
Ветер западной четверти, скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывами, скоростью 15-17 метров в секунду. Температура ночью достигнет отметок в +4…-1 градусов. На севере температура опуститься до -5…-10, днем 0…+5, на юге местами +6…+11 градусов.
В Сыктывкаре 12 апреля будет небольшой дождь. Ветер западный, скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью +1…+3, днем +6…+8 градусов.