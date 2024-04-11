Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 12 апреля

Региональный ЦГМС сообщил о том, какую погоду ожидать жителям региона завтра.

12 апреля в Коми ожидается облачная погода с прояснениями, также возможны небольшие, а местами умеренные осадки в виде дождя. На севере ожидается дождь со снегом, а на крайнем северо-востоке ночью будет сильный снег и метель.