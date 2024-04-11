Сыктывкарская мэрия откроет новый автобусный маршрут по Лесопарковой

Ранее на прямую линию в общественной приемной главы региона поступила информация от жителей о запуске автобуса по улице Лесопарковой. Со слов горожан, в этом заинтересованы спортсмены, которым необходимо попасть на стадион “Динамо”, а также жители домов вдоль трассы.

Замначальника управления дорожной инфраструктуры транспорта и связи столичной мэрии Борис Зимин рассказал, что сейчас власти прорабатывают этот вопрос. Однако запустить автобус по улице Лесопарковой в 2024 году не получится. Этот вопрос постараются решить не раньше 2025-го. С 1 сентября этого года начнет свой путь школьный маршрут для детей, которые обучаются в школе №24. Учеников будут забирать от микрорайона Холмы.

