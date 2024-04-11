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Сыктывкарская мэрия откроет новый автобусный маршрут по Лесопарковой

Сыктывкарская мэрия откроет новый автобусный маршрут по ЛесопарковойФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Не раньше 2025 года свой маршрут получат ученики сыктывкарской школы №24.

Ранее на прямую линию в общественной приемной главы региона поступила информация от жителей о запуске автобуса по улице Лесопарковой. Со слов горожан, в этом заинтересованы спортсмены, которым необходимо попасть на стадион “Динамо”, а также жители домов вдоль трассы.

Замначальника управления дорожной инфраструктуры транспорта и связи столичной мэрии Борис Зимин рассказал, что сейчас власти прорабатывают этот вопрос. Однако запустить автобус по улице Лесопарковой в 2024 году не получится. Этот вопрос постараются решить не раньше 2025-го. С 1 сентября этого года начнет свой путь школьный маршрут для детей, которые обучаются в школе №24. Учеников будут забирать от микрорайона Холмы.
 

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