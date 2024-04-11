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В одном из городов Республики Коми полностью отменили занятия в школах

В одном из городов Республики Коми полностью отменили занятия в школахФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Печорская администрация сообщила об отмене занятий в учебных заведениях для всех классов.

Из-за опасных метеорологических погодных условий 12 апреля, на территории Печоры отменены все учебные занятия в 1-11 классах первой и второй смены школ города и муниципалитета. Об этом рассказали в администрации района.

По сообщению регионального ЦГМС, завтра на территории Печоры ожидается теплая температура в районе +2…+4 градусов. При этом также местных жителей ждет дождь со снегом. Ко всему прочему, в городе возможен южный и юго-западный порывистый ветер.

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