В одном из городов Республики Коми полностью отменили занятия в школах

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Печорская администрация сообщила об отмене занятий в учебных заведениях для всех классов.

Из-за опасных метеорологических погодных условий 12 апреля, на территории Печоры отменены все учебные занятия в 1-11 классах первой и второй смены школ города и муниципалитета. Об этом рассказали в администрации района.