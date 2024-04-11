В одном из городов Коми отключат тепло и горячую воду

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Коммунальщики заявили, что это вынужденная мера. В Инте ограничат подачу тепла и ГВС в дома горожанам, об этом уведомила Интинская ТЭЦ.

Такая вынужденная мера была необходима из-за проведения ремонтных работ на теплосети. 12 апреля в городе, в период с 10 до 16 часов не будет тепла и горячей воды. Коммунальщики принесли горожанам извинения за вынужденные неудобства и просят соблюдать спокойствие, так как эта мера временная.