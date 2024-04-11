В одном из городов Коми отключат тепло и горячую воду
- 20:45 11 апреля
- 0+
- Олег Помидоров
Коммунальщики заявили, что это вынужденная мера.
В Инте ограничат подачу тепла и ГВС в дома горожанам, об этом уведомила Интинская ТЭЦ.
Такая вынужденная мера была необходима из-за проведения ремонтных работ на теплосети. 12 апреля в городе, в период с 10 до 16 часов не будет тепла и горячей воды. Коммунальщики принесли горожанам извинения за вынужденные неудобства и просят соблюдать спокойствие, так как эта мера временная.
Уже этим летом, коммунальные службы займутся перекладкой четырех участков теплосетей в Инте. Общая протяженность составит более 1,6 километров. Также в 2024 году запланированы ремонты четырех котлоагрегатов и турбоагрегата, пяти зданий и сооружений Интинской ТЭЦ. Все эти работы будут исполняться во благо обеспечения качественного теплоснабжения интинцев.