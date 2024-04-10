Синоптики рассказали о том, какой в Коми будет погода 11 апреля

Региональный ЦГМС сообщил прогноз погоды на 11 апреля.

Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами будет небольшой снег. Днем также возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами будет метель, ночью туман. Днем гололедно-изморозевое отложение. Ветер южной четверти, ночью, скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывами 15-18 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью +1…-4, при прояснении -9…-14, на северо-востоке -19…-24, днем +3…+8, в отдельных южный районах температура поднимется до +9…+14, на крайнем северо-востоке -3…-8 градусов.