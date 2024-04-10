В Коми мошенники незаконно получали соцвыплаты на детей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Воркуты провела проверку исполнения законодательства при предоставлении государственной соцподдержки гражданам, у которых есть дети. В ходе проверки стало известно, что несколько жителей Дагестана и Ставрополя, получив на основании электронного заявления регистрацию на территории Воркуты, обратились в отделение Соцфонда России по Коми за получением ежемесячного пособия на несовершеннолетних. Их требования удовлетворили, а деньги были выплачены.

Позже выяснилось, что эти лица никогда не приезжали в Воркуту и не являются жителями Коми. Бюджету был причинен ущерб в размере около 600 тысяч рублей.