В Коми мошенники незаконно получали соцвыплаты на детей
- 22:30 10 апреля
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- Олег Помидоров
Прокуратура Воркуты провела проверку исполнения законодательства при предоставлении государственной соцподдержки гражданам, у которых есть дети.
В ходе проверки стало известно, что несколько жителей Дагестана и Ставрополя, получив на основании электронного заявления регистрацию на территории Воркуты, обратились в отделение Соцфонда России по Коми за получением ежемесячного пособия на несовершеннолетних. Их требования удовлетворили, а деньги были выплачены.
Позже выяснилось, что эти лица никогда не приезжали в Воркуту и не являются жителями Коми. Бюджету был причинен ущерб в размере около 600 тысяч рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для преследования виновных лиц. В ходе рассмотрения информации следователями, было возбуждено еще шесть уголовных дел в рамках мошенничества при получении выплат.