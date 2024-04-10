В Коми начнут массовый ремонт техникумов и общежитий

В 2024 году в регионе начнется проект по капитальному ремонту детских садов, техникумов и их общежитий.

Об этом стало известно из встречи в Общественной палате Коми в рамках “Часа с министром”. Глава Министерства образования и науки республики Наталья Якимова рассказала, что рада финансированию со стороны президента России по программе капитальных ремонтов до 2030 годов.