В Коми начнут массовый ремонт техникумов и общежитий
- 21:45 10 апреля
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- Олег Помидоров
В 2024 году в регионе начнется проект по капитальному ремонту детских садов, техникумов и их общежитий.
Об этом стало известно из встречи в Общественной палате Коми в рамках “Часа с министром”. Глава Министерства образования и науки республики Наталья Якимова рассказала, что рада финансированию со стороны президента России по программе капитальных ремонтов до 2030 годов.
“Морально мы к этому уже готовы, даже физически. Все установки муниципалитетам даны. Здесь надо подходить с умом. Потому что каждый капремонт - некое движение, переселение и временные трудности. Непросто будет с общежитиями, но их надо ремонтировать”, – рассказала глава ведомства.
Стоит отметить, что за 2022-2023 годы по капитальным ремонтам в Коми отремонтировали 13 школ. Сейчас ведомство заходит на новую трехлетку, в рамках которой отремонтируют 42 здания.