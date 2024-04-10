В Сыктывкаре мужчина украл у знакомого почти 250 тысяч рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Правоохранители раскрыли кражу крупной суммы денег из шкатулки. Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, местный житель обратился в полицию, сообщив о краже денег из квартиры.

Выяснилось, что мужчина из другого города проживал в Сыктывкаре вместе со знакомым. Они оба работали в одной компании. Мужчина откладывал часть зарплаты, храня деньги дома в шкатулке. Однажды он решил положить туда деньги и обнаружил, что отложенная сумма отсутствует.

Знакомый, с которым он ранее проживал, был уволен с работы из-за алкоголизма, и съехал с помещения. Потерпевший не знал о его местонахождении.

В результате розыскных мероприятий правоохранители нашли подозреваемого и доставили его в полицию. Мужчина пытался скрыться и уехать в другой город, однако не успел.

Часть похищенных денег он потратил на оплату кредитов, другую – отдал родственникам. 100 тысяч рублей полицейские изъяли у него при обыске.