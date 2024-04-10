В Сыктывкаре мужчина украл у знакомого почти 250 тысяч рублей
- 20:45 10 апреля
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- Олег Помидоров
Правоохранители раскрыли кражу крупной суммы денег из шкатулки.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, местный житель обратился в полицию, сообщив о краже денег из квартиры.
Выяснилось, что мужчина из другого города проживал в Сыктывкаре вместе со знакомым. Они оба работали в одной компании. Мужчина откладывал часть зарплаты, храня деньги дома в шкатулке. Однажды он решил положить туда деньги и обнаружил, что отложенная сумма отсутствует.
Знакомый, с которым он ранее проживал, был уволен с работы из-за алкоголизма, и съехал с помещения. Потерпевший не знал о его местонахождении.
В результате розыскных мероприятий правоохранители нашли подозреваемого и доставили его в полицию. Мужчина пытался скрыться и уехать в другой город, однако не успел.
Часть похищенных денег он потратил на оплату кредитов, другую – отдал родственникам. 100 тысяч рублей полицейские изъяли у него при обыске.
Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по факту кражи.