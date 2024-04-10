Жители Коми смогут присоединиться к акции “Красная гвоздика”
- 20:30 10 апреля
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- Олег Помидоров
Акция стартует 10 апреля и продлится до 22 июня.
Начиная с 10 апреля на улицах городов и сел республики волонтеры начнут распространять значки “Красная гвоздика” за пожертвования. Также значки можно будет купить в интернет-магазинах. Таким образом стать участником акции может каждый житель России.
Глава Коми Владимир Уйба отметил в своем видеообращении о важности акции. Собранные средства будут направлены на медпомощь ветеранам боевых действий. Также, благодаря этой акции будут оплачены операции и курсы реабилитации, и закуплены современные слуховые аппараты, электрические коляски, медицинские кровати и лекарственные препараты.
Отметим, что в распространении значков примут участие активисты движения “Волонтеры Победы” и серебряные волонтеры. Их можно будет легко выявить на улицах города по фирменной одежде с символикой “Красной гвоздики” и логотипом волонтерской организации.