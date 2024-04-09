В Княжпогостском районе в ДТП опрокинулся внедорожник: пострадали четыре человека
- 09:00 9 апреля
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- Елизавета Петрова
8 апреля, вчера, около 19 часов, внедорожник перевернулся в княжпогостском районе. Водитель 1951 года рождения управлял Mitsubishi L200 на автодороге Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, двигаясь в сторону Ухты.
На 227-м километре автодороги, при обгоне, он не справился с управлением и съехал в правый кювет, в результате чего машина перевернулась.
В результате аварии пострадал сам водитель, получив ушиб правой кисти. Его не госпитализировали. Пассажир 1964 года рождения получил ушиб плеча, повреждение шеи и ушиб теменной области. Его также не госпитализировали.
Пассажирка 1953 года рождения получила ушиб правого плеча и рану на кисти. Ее также не госпитализировали. Пассажирка, родившаяся в 1952 году, получила травму и ссадину на кисти, но госпитализация не потребовалась.
Известно, что водитель имеет опыт вождения с 2000 года.