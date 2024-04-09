В Княжпогостском районе в ДТП опрокинулся внедорожник: пострадали четыре человека

8 апреля, вчера, около 19 часов, внедорожник перевернулся в княжпогостском районе. Водитель 1951 года рождения управлял Mitsubishi L200 на автодороге Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, двигаясь в сторону Ухты.

На 227-м километре автодороги, при обгоне, он не справился с управлением и съехал в правый кювет, в результате чего машина перевернулась.



В результате аварии пострадал сам водитель, получив ушиб правой кисти. Его не госпитализировали. Пассажир 1964 года рождения получил ушиб плеча, повреждение шеи и ушиб теменной области. Его также не госпитализировали.