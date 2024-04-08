Синоптики рассказали о том, какая будет погода в Коми 9 апреля
- 22:30 8 апреля
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- Олег Помидоров
Региональный ЦГМС рассказал о том, какая погода будет завтра в республике.
Так, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в северных районах будет преимущественно без осадков, а в южных районах выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Также в регионе будет ветер северной четверти с переходом на восточную, скоростью 4-9 метров в секунду. Температура в северных районах ночью опуститься до температуры -10…-15 градусов, при прояснении -18…-23. Днем в Коми жители могут ожидать температуру -1…-6, местами -6…-11. В южных районах ночью -4…-9, местами +1…-4, днем -3…+2, а в отдельных районах поднимется до +2…+7 градусов.
В Сыктывкаре ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде снега мокрого снега, а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью -2…-4, а днем +1…+3 градусов.