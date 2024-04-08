Синоптики рассказали о том, какая будет погода в Коми 9 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС рассказал о том, какая погода будет завтра в республике. Так, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в северных районах будет преимущественно без осадков, а в южных районах выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Также в регионе будет ветер северной четверти с переходом на восточную, скоростью 4-9 метров в секунду. Температура в северных районах ночью опуститься до температуры -10…-15 градусов, при прояснении -18…-23. Днем в Коми жители могут ожидать температуру -1…-6, местами -6…-11. В южных районах ночью -4…-9, местами +1…-4, днем -3…+2, а в отдельных районах поднимется до +2…+7 градусов.