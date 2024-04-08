В Сыктывкаре бывшему прокурору предъявили обвинение по факту мошенничества
- 21:45 8 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Сыктывкарский горсуд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему прокурору и адвокату Яну Бобкову.
Как рассказали в пресс-службе суда, мужчине предъявили обвинение в мошенничестве, которое было совершено с использованием служебного положения.
Ранее, Ян Бобков работал в прокуратуре. Сначала он был помощником прокурора Эжвинского района Сыктывкара, а после зампрокурора в Усть-Куломском районе. Четыре года назад он стал адвокатом.
В последней должности он работал адвокатом в Москве, а также был членом адвокатской коллегии “Фемида”. Сейчас его статус адвоката был прекращен по собственному заявлению.