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В Сыктывкаре бывшему прокурору предъявили обвинение по факту мошенничества

В Сыктывкаре бывшему прокурору предъявили обвинение по факту мошенничестваФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский горсуд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему прокурору и адвокату Яну Бобкову.

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчине предъявили обвинение в мошенничестве, которое было совершено с использованием служебного положения.

Ранее, Ян Бобков работал в прокуратуре. Сначала он был помощником прокурора Эжвинского района Сыктывкара, а после зампрокурора в Усть-Куломском районе. Четыре года назад он стал адвокатом.

В последней должности он работал адвокатом в Москве, а также был членом адвокатской коллегии “Фемида”. Сейчас его статус адвоката был прекращен по собственному заявлению.
 

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