В Москве могут назвать сквер в честь района в Коми, если такой вариант победит в голосовании

Территория, которая расположена на северо-востоке Москвы в районе Северное Медведково, на пересечении улиц Широкой и Полярной, могут назвать в честь Усть-Цильмы.

Власти Москвы запустили онлайн голосование по выбору названия для нового сквера, который появился в районе Северное Медвеково в столице России. В рамках практики появилось предложение продолжить топонимическую традицию района и дать название скверу в честь освоение Артики.