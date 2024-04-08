В Москве могут назвать сквер в честь района в Коми, если такой вариант победит в голосовании
- 20:45 8 апреля
- 0+
- Олег Помидоров
Территория, которая расположена на северо-востоке Москвы в районе Северное Медведково, на пересечении улиц Широкой и Полярной, могут назвать в честь Усть-Цильмы.
Власти Москвы запустили онлайн голосование по выбору названия для нового сквера, который появился в районе Северное Медвеково в столице России. В рамках практики появилось предложение продолжить топонимическую традицию района и дать название скверу в честь освоение Артики.
Жителям столицы России предложили на выбор три названия. Один из вариант – Усть-Цилемский сквер. Инициатором выступило Московское представительство межрегионального общественного движения “Русь Печорская”.
В пояснении к вариантам для голосования сообщено, что Усть-Цильма является одним из самых древних сел на Европейском севере, где появилось первое научное учреждение в Приполярье – Печорская опытная естественно-историческая станция РАН.