В одном из городов Коми правоохранители накрыли наркопритон
- 20:30 8 апреля
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Владелицей квартиры была женщина, которая имела уголовное прошлое.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что ранее судимая жительница Воркуты 1985 года рождения, неоднократно предоставляла свое жилище разным людям с наркотической зависимостью для изготовления и потребления дезоморфина. Сама женщина также являлась потребитель запрещенного вещества.
Во время обыска в квартире воркутинки, правоохранители изъяли предметы, с помощью которых изготавливали наркотик.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту организации и содержания наркопритона. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.