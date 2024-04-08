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В одном из городов Коми правоохранители накрыли наркопритон

В одном из городов Коми правоохранители накрыли наркопритонФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Владелицей квартиры была женщина, которая имела уголовное прошлое.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что ранее судимая жительница Воркуты 1985 года рождения, неоднократно предоставляла свое жилище разным людям с наркотической зависимостью для изготовления и потребления дезоморфина. Сама женщина также являлась потребитель запрещенного вещества.

Во время обыска в квартире воркутинки, правоохранители изъяли предметы, с помощью которых изготавливали наркотик.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту организации и содержания наркопритона. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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