Синоптики рассказали о погоде в Коми на 6 апреля
- 23:00 5 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Региональный ЦГМС подготовил прогноз погоды в Коми на 6 апреля.
Так, завтра ожидается в республике переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Также жителей ожидает ветер западной четверти с переходом на южный, скоростью 6-11 метров в секунду. На крайнем северо-востоке ожидается западный и северо-западный ветер, скоростью 9-14 метров в секунду. Порывами возможно 16-21 метров в секунду и метель.
Температура в регионе ночью -9…-14, при прояснении -15…20, днем +2…-3, а местами -4…-9 градусов.
В Сыктывкаре жителей ждет переменная облачность без осадков. Ветер ночью переменный, скоростью 1-5 метров в секунду, днем южный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит -12…-14, а днем повысится до -1…+1 градусов.