Синоптики рассказали о погоде в Коми на 6 апреля

Региональный ЦГМС подготовил прогноз погоды в Коми на 6 апреля.

Так, завтра ожидается в республике переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Также жителей ожидает ветер западной четверти с переходом на южный, скоростью 6-11 метров в секунду. На крайнем северо-востоке ожидается западный и северо-западный ветер, скоростью 9-14 метров в секунду. Порывами возможно 16-21 метров в секунду и метель.