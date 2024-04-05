В Коми ликвидируют вторую смену с помощью строительства новых школ

На встрече с журналистами Министр образования и науки Коми Наталья Якимова сообщила, что в Коми происходит поэтапный уход от второй смены в школах за счет строительства новых учебных заведений.

Так, Наталья Якимова отметила, что в Коми более 11 тысяч детей учатся во вторую смену, что составляет 11% от общего количества учащихся. При этом 9 тысяч учащихся во вторую смену посещают школы Сыктывкара, еще одна тысяча – школы Ухты. Также есть вторые смены в Печоре, Усинске, Ижме и Корткеросе.