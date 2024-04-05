В Коми ликвидируют вторую смену с помощью строительства новых школ
- 21:45 5 апреля
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- Олег Помидоров
На встрече с журналистами Министр образования и науки Коми Наталья Якимова сообщила, что в Коми происходит поэтапный уход от второй смены в школах за счет строительства новых учебных заведений.
Так, Наталья Якимова отметила, что в Коми более 11 тысяч детей учатся во вторую смену, что составляет 11% от общего количества учащихся. При этом 9 тысяч учащихся во вторую смену посещают школы Сыктывкара, еще одна тысяча – школы Ухты. Также есть вторые смены в Печоре, Усинске, Ижме и Корткеросе.
По сообщению министра, в районах республики избавиться от второй смены намного проще. В качестве примера – Прилузский район, где после открытия школы в райцентре Объячево был раз и навсегда решен вопрос со второй сменой. Сейчас в Сыктывкаре стоят более объемные вопросы по строительству новых школ. Например, в Емвале завершаются работы по строительству нового учебного заведения.
Скоро вопрос со второй сменой будет решен и в Ижемском районе, благодаря введению в строй большой школы на 600 мест. Там строительные работы завершены на 48%. В Печоре после сноса аварийного здания также появится школа на 600 мест, а в Корткеросе проект здания учебного заведения прошел необходимые экспертизы.