В Коми лишь один из ста жителей Коми числится безработным
- 20:45 5 апреля
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- Олег Помидоров
В Коми уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1%.
Как сообщили в Минтруде региона, на конец февраля 2024 года, признали безработными 3,9 тысячи человек. Также в феврале этого года статус безработного получили одна тысяча человек. С регистрационного учета были сняты одна тысяча безработных, из них в связи с трудоустройством 0,5 тысячи человек.
По данным выборочного исследования с ноября прошлого года по январь 2024 года, численность работающих граждан Коми старше 15 лет достигла 365,4 тысяч человек.
В январе 2024 года из общего числа замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к малому предпринимательству, 219,3 тысячи человек были работниками списочного состава, а 8 тысяч – привлекались к работе на условиях совместительства или по договорам ГПХ. В последнем случае больше всего людей работали в финансовой и страховой деятельности.