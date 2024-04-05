В Коми лишь один из ста жителей Коми числится безработным

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1%. Как сообщили в Минтруде региона, на конец февраля 2024 года, признали безработными 3,9 тысячи человек. Также в феврале этого года статус безработного получили одна тысяча человек. С регистрационного учета были сняты одна тысяча безработных, из них в связи с трудоустройством 0,5 тысячи человек.

По данным выборочного исследования с ноября прошлого года по январь 2024 года, численность работающих граждан Коми старше 15 лет достигла 365,4 тысяч человек.