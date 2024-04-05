Три сыктывкарца приобрели почти 100 грамм мефедрона и попали под суд

Зампрокурор Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Сыктывкара. Их обвиняют в незаконном приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

Следствие считает, что в сентябре 2023 года 34-летний житель Сыктывкар и два его приятеля в интернете приобрели наркотик за чуть меньше 4 тысяч рублей. По прибытию к местоположению тайника, мужчины обнаружили там сверток с 97 граммами мефедрона.