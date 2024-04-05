Три сыктывкарца приобрели почти 100 грамм мефедрона и попали под суд
- 20:30 5 апреля
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- Олег Помидоров
Зампрокурор Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Сыктывкара. Их обвиняют в незаконном приобретение, хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере.
Следствие считает, что в сентябре 2023 года 34-летний житель Сыктывкар и два его приятеля в интернете приобрели наркотик за чуть меньше 4 тысяч рублей. По прибытию к местоположению тайника, мужчины обнаружили там сверток с 97 граммами мефедрона.
Запрещенное вещество они смогли пробрести, так как ранее неизвестные получили доступ к сведениям о местонахождении закладок одного из запрещенных интернет-магазинов, и выложили информацию об этом в чаты, где торговали наркотиками. Далее – владельцы чатов начали предлагать приобрести запрещенный товар в чужих тайниках по сниженным ценам.
Употребить найденный наркотик сыктывкарцы не успели, так как их задержала полиция.
Уголовное дело было передано в Сыктывдинский районный суд.