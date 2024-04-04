Синоптики рассказали о том, какая погода в Коми будет 5 апреля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

По сообщению Коми ЦГМС, в республике 5 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие, местами в восточных районах умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Днем местами в регионе возможен небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. Также ожидается ветер южный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный, скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывами, скоростью до 14 метров в секунду, на крайнем северо-востоке ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, скоростью 9-14 метров в секунду, порывами до 17-22 метров в секунду и метель.

Температура ночью и днем -9…-14 градусов, местами -2…-7, на северо-западе ночью -15…-20 градусов.