30 жителей Коми погибли из-за непотушенной сигареты: МЧС рассказали, как уберечь свою жизнь

За первые месяцы 2024 года уже случилось 29 возгораний по причине неосторожного обращения с огнем из-за курения. Портал "Про Город Сыктывкар" совместно с МЧС России по Коми подготовили ряд рекомендаций, как защититься от случайного пожара.



В 2023 году в Коми произошло 156 пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В результате возгорания погиб 31 человек, а травмы получили шесть жильцов. Некоторые умирают и страдают из-за курящих соседей. Общий ущерб, нанесенный подобным поведением владельцев квартир и домов составил около 1,5 миллиона рублей.

МЧС по Республике Коми приводит печальные фотографии с мест произошедшего пожара: обугленные стены, сгоревшая мебель, фурнитура и личные вещи. Но самое ужасное – гибель человека. На начало апреля 2024 года в регионе зафиксировали 29 возгораний по случаю неосторожного обращения с огнем из-за курения. В результате происшествий погибло 13 человек, пострадало трое. Общий ущерб достиг суммы в 823 тысяч рублей, а четыре строения полностью выгорели.

"Большинство людей пребывают в уверенности, что пожар может случиться где угодно, но только не у них. А такое пренебрежение к собственной жизни и жизням близким чревато. Статистика говорит сама за себя. Как уберечь себя и близких от несчастья? Установить автономный дымовой пожарный извещатель. Это небольшой и бюджетный прибор, он чувствителен даже к незначительному задымлению в помещении и помогает быстро обнаружить возгорание на ранней стадии. При появлении дыма извещатель подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установка извещателя проста и занимает всего несколько минут. Стоит он недорого и продается в хозяйственных магазинах и торговых Интернет-площадках. Работает он от одной батарейки типа "Крона". Чтобы защитить себя и своих близких, принимайте меры по повышению уровня пожарной безопасности ваших домовладений заранее. И помните, что одна из эффективных мер — установка автономных пожарных извещателей!", – рассказывает о способах защиты от пожара замначальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Михаил Муравьев.

Также спасатели рассказали о некоторых случаях пожаров из-за курения.

20 ноября 2023 года житель Эжвинского района Сыктывкара уснул с непотушенной сигаретой. В результате возгорания мужчина погиб. Огонь охватил 10 квадратных метров.

18 ноября 2023 года ухтинец, ведущий асоциальный образ жизни, курил в своей комнате в общежитии. Мужчина погиб от отравления угарным газом, который появился из-за продуктов горения после непотушенной сигареты.

13 января 2024 года пожар произошел в Вуктыле. Там мужчина тоже уснул с непотушенной сигаретой. В результате возгорания пострадала квартира на площади в три квадратных метра, а от полученных термических ожогов вуктылец погиб.