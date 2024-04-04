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В Сыктывкаре вынужденно приземлился самолет

В Сыктывкаре вынужденно приземлился самолетФото из архива "Про Город Сыктывкар"

По данным транспортной прокуратуры в столице Коми вынуждено совершил посадку самолет авиакомпании “ЮТэйр”.

В связи с неблагоприятными погодными условиями самолет авиакомпании “ЮТэйр”, выполнявший рейс Нарьян-Мар – Архангельск, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре. Такую информацию сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

32 пассажира авиалайнера благополучно высадились и отправились в зал ожидания сыктывкарского аэропорта.

Сейчас сыктывкарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их всем необходимым. В случае нарушений, прокуратура примет меры реагирования.

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