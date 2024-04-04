В Сыктывкаре вынужденно приземлился самолет
- 21:45 4 апреля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
По данным транспортной прокуратуры в столице Коми вынуждено совершил посадку самолет авиакомпании “ЮТэйр”.
В связи с неблагоприятными погодными условиями самолет авиакомпании “ЮТэйр”, выполнявший рейс Нарьян-Мар – Архангельск, совершил вынужденную посадку в Сыктывкаре. Такую информацию сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
32 пассажира авиалайнера благополучно высадились и отправились в зал ожидания сыктывкарского аэропорта.
Сейчас сыктывкарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их всем необходимым. В случае нарушений, прокуратура примет меры реагирования.