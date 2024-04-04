Сыктывкарец работал курьером и попал на скамью подсудимых

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека. Мужчину признали виновным в мошенничестве с крупным размером, которое было организовано в составе преступной группы. Суд установил, что сыктывкарец выполнял роль курьера, а именно – забирал похищенные деньги у пенсионеров. Пожилым гражданам звонили и сообщали, что их родственник стал виновником ДТП с тяжкими последствиями. Для заглаживания вины, по просьбе аферистов необходимо было передать крупную сумму денег.

В мае 2023 года молодой человек похитил у пяти пенсионеров из Сыктывкара 1,2 миллиона рублей. Полученные финансы он пополнил через банкомат и отправил на счета сообщников.