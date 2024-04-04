Житель Сыктывкара отправился в колонию за оправдание теракта

стопкадр из оперативной записи ФСБ России по Коми

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Суд вынес обвинительный приговор о публичном оправдании терроризма в интернете, после расследования ФСБ России по Коми, в отношении 49-летнего мужчины из Сыктывкара.

Как рассказали в ФСБ по Коми, сыктывкарец, имея негативное отношение к органам власти России, разместил со своей личной страницы в социальной сети “ВКонтакте” комментарий, содержание которого оправдывало и поддерживало совершение теракта на Крымском мосту. Напомним, террористический акт на мосту произошел 8 октября 2022 года.