Житель Сыктывкара отправился в колонию за оправдание теракта
- 20:30 4 апреля
- 0+
- Олег Помидоров
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.
Суд вынес обвинительный приговор о публичном оправдании терроризма в интернете, после расследования ФСБ России по Коми, в отношении 49-летнего мужчины из Сыктывкара.
Как рассказали в ФСБ по Коми, сыктывкарец, имея негативное отношение к органам власти России, разместил со своей личной страницы в социальной сети “ВКонтакте” комментарий, содержание которого оправдывало и поддерживало совершение теракта на Крымском мосту. Напомним, террористический акт на мосту произошел 8 октября 2022 года.
По решению второго западного окружного военного суда, злоумышленника признали виновным в совершении преступления и приговорили к наказанию в виде трех лет лишения свободы с запретом администрирования сайтов в интернете сроком на три года.