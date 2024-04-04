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Житель Сыктывкара отправился в колонию за оправдание теракта

Житель Сыктывкара отправился в колонию за оправдание терактастопкадр из оперативной записи ФСБ России по Коми

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Суд вынес обвинительный приговор о публичном оправдании терроризма в интернете, после расследования ФСБ России по Коми, в отношении 49-летнего мужчины из Сыктывкара. 

Как рассказали в ФСБ по Коми, сыктывкарец, имея негативное отношение к органам власти России, разместил со своей личной страницы в социальной сети “ВКонтакте” комментарий, содержание которого оправдывало и поддерживало совершение теракта на Крымском мосту. Напомним, террористический акт на мосту произошел 8 октября 2022 года.

По решению второго западного окружного военного суда, злоумышленника признали виновным в совершении преступления и приговорили к наказанию в виде трех лет лишения свободы с запретом администрирования сайтов в интернете сроком на три года.
 

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