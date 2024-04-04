Администратора канала "Циничный комяк" посадят на 6 лет за призывы к терроризму в соцсетях

Житель города Вуктыл Республики Коми признан виновным в оправдании терроризма и приговорен к 6 годам колонии за свои посты в социальных сетях. Администратора Telegram-канала "Циничный Комяк" судил первый Западный Окружной Военный Суд. Об этом сообщают в пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина был обвинен в публикации публичных призывов к терроризму на своем канале, созданном им 23-24 сентября 2022 года, а также в размещении комментария в социальной сети "ВКонтакте", где он героизировал действия осужденной жительницы Коми, пытавшейся поджечь военкомат.



На суде житель Коми не признал своей вины и объяснил свой комментарий "героиня нашего времени" желанием поддержать человека, попавшего в трудную ситуацию. Однако, суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ и назначил ему шестилетний срок лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено администрировать интернет-сайты или каналы в социальных сетях в течение 3 лет.



Напомним, что в марте прошлого года первый Западный Окружной Военный Суд вынес решение о штрафе в размере 400 тысяч рублей в отношении жителя Тихвина Ленинградской области за комментарий в социальной сети "ВКонтакте", а в январе этого года жителя Петербурга, призывавшего нападать на полицейских, приговорили к 3 годам условно за его комментарий в "ВКонтакте".