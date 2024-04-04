В Коми за неделю подешевели колбасы и гречка, но подорожали рыба и свекла

Об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг с 26 марта по 1 апреля информирует Комистат.



За прошедшую неделю цены на сосиски, сардельки, пшено, гречку, макаронные изделия, масло сливочное, полукопченые и варено-копченые колбасы снизились на 6,3%, 5,8%, 4,5%, 1,5%, 1,2% и 1,1% соответственно.



Одновременно с этим, был отмечен рост цен на маргарин (на 4,9%), мороженую рыбу (на 1,8%), сахар-песок (на 1,5%) и поваренную соль (на 1,4%).



В плодоовощной продукции цены на помидоры и огурцы снизились на 6,6% и 5,2% соответственно, а цены на репчатый лук выросли на 2%. Стоит отметить, что цены на свеклу столовую, картофель, яблоки и морковь выросли на 3,6%, 3,1%, 2,7% и 1,1% соответственно.



Среди непродовольственных товаров первой необходимости цены на детские подгузники снизились на 4%, на сухие корма для домашних животных - на 1,6%, на стиральные порошки и зубные пасты - на 1,1%. Однако, стоимость туалетного мыла увеличилась на 1,3%.



В категории прочих непродовольственных товаров шампуни стали дешевле на 2,8%, но электропылесосы подорожали на 2,3%, а телевизоры на 1,1%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо остались без изменений.