В Коми доставлен новый вертолет

3 апреля в парк "Комиавиатранса" был доставлен новый вертолет Ми-8 МТВ. Этот современный борт прилетел из Казани в Сыктывкар, совершив промежуточную посадку в городе Кирове.



Представители авиакомпании поделились информацией, что после успешной прохождения всех обязательных проверок, вертолет будет введен в эксплуатацию и используется для различных целей, включая пассажирские, коммерческие, санитарные и работы, связанные с нефтегазовой и лесной отраслями.



Согласно записям в группе "Комиавиа" в социальной сети VKontakte, вертолет вылетел в столицу Коми 3 апреля. Однако из-за плотного тумана в Сыктывкаре, он вынужден был провести ночь на аэродроме "Победилово" в Кирове, где планировалась дозаправка перед продолжением полета.



Напомним, что в текущем году ожидается поступление еще двух вертолетов модели Ми-8. Новая техника была приобретена в рамках финансового оздоровления предприятия. Первый вертолет Ми-8МТВ-1 по этой программе прибыл в Коми в декабре 2022 года и используется компанией в качестве санитарной авиации.