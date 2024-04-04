СК начал проверять, почему сыктывкарка ходит дома в резиновых сапогах из-за луж

СК начал проверку после сообщений в СМИ о затопленной талыми водами квартиры в Сыктывкаре.



«Организована процессуальная проверка информации о том, что квартиру дома по улице Зои Космодемьянской города Сыктывкара, в которой проживает пожилая местная жительница, залило талыми водами, а уполномоченными организациями не принимаются меры к устранению проблемы», – сообщает СУ СКР по Коми.



В ходе проверки следователи намерены выяснить причины и обстоятельства случившегося и дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые ответственны за ситуацию.



Ранее «Народный фронт» в Коми рассказал о жительнице Сыктывкара, которая ходит дома в резиновых сапогах из-за луж.



На кухне квартиры, расположенной на первом этаже, образовалось «озеро». Как сообщили активисты, потоп в квартире берёт начало в общем коридоре. Подъезд топит несколько дней. Люди ходят по нему в резиновых сапогах.



Чтобы пройти по кухне, женщина установила «мосты» из крупной мебели из ДСП. Сыктывкарка рассказала, что раньше работала дояркой и ходила в сапогах. А теперь ходит дома в сапогах. Из-за коммунальных проблем.