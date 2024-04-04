В воркутинском поселке Воргашор рентген кабинет прекратил свою работу с 2 апреля

Проблема с проведением диагностики в воркутинском Воргашоре вызвала беспокойство у его жителей. Местная больница объявила, что рентген-кабинет, за исключением стоматологии, временно прекратил свою работу с 2 апреля из-за отсутствия необходимых запчастей для аппарата.



Региональное министерство здравоохранения Коми прокомментировало данную ситуацию, заверив, что ведутся активные мероприятия по поиску запасных частей. В ближайшее время данная проблема будет устранена. В период проведения ремонтных работ проведение рентгенодиагностики будет доступно в городе.

Ранее мы писали о том, что для усинской больницы купили рентген аппарат за 13,3 миллиона рублей. Организации, желающие участвовать в электронном аукционе, подавали документы. Конкурсная комиссия определила победителя 22 сентября, после чего был заключен договор.