На реке Лузе начались подвижки льда

На верхнем течении реки Луза началась активная деятельность ледяного покрова, но ниже по течению, около села Объячево, лед тает на месте, образуя промоины. Подробную информацию о ситуации на реках Коми сообщило Центральное гидрометеорологическое управление в своем гидрологическом бюллетене.



На реке Летка, на отдельных участках бассейна Вычегды и на реке Ухта, около села Усть-Ухта, на ледяном покрове еще остаются закраины и промоины, в то время как на остальных реках сохраняется плотный ледостав. Некоторые участки имеют ярусный лед, а на других участках вода проникает на лед.



Уровень рек в республике стабилизировался со слабыми колебаниями. Из-за ожидаемого похолодания в ближайшие три дня существенных изменений в ледовой ситуации на реках не предвидится.



Напомним, в связи с повышением уровня воды на реке Луза 5 апреля будут временно подняты аппарели понтонного моста вблизи деревни Оньмесь.



По данным Главного управления МЧС Коми, на 4 апреля уже закрыто 24 ледовых переправы в регионе.



В скором времени на реках будут развернуты спасательные посты комитета ГО и ЧС под названием "Спас-Коми".