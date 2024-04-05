Синоптики ошарашили прогнозом на апрель: на смену майскому теплу придет сильное похолодание
- 07:30 5 апреля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Синоптики представили прогноз погоды на первую половину апреля
По их словам, в первые три дня нас ждет майское тепло: столбик термометра днем будет подниматься до +19 градусов. С 4 числа похолодает: столбик термометра опустится сначала до +13, а затем до -1...+4 (5 и 6 апреля).
В период с 7 по 9 апреля температура воздуха будет составлять +12...+15 градусов, а 10 и 11 числа вновь ожидается майское тепло: 20-22 градуса со знаком "плюс". Далее температура воздуха вернется к значениям +12...+15 градусов Цельсия.
На 8, 9 и 12 апреля синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде дождя; 5 и 13 числа будет ясно и солнечно. В остальные дни в первой половине апреля будет переменная облачность, практически без осадков, пишет progorod33.ru.