Синоптики ошарашили прогнозом на апрель: на смену майскому теплу придет сильное похолодание

Фото из архива "Про Города"

Синоптики представили прогноз погоды на первую половину апреля По их словам, в первые три дня нас ждет майское тепло: столбик термометра днем будет подниматься до +19 градусов. С 4 числа похолодает: столбик термометра опустится сначала до +13, а затем до -1...+4 (5 и 6 апреля).

В период с 7 по 9 апреля температура воздуха будет составлять +12...+15 градусов, а 10 и 11 числа вновь ожидается майское тепло: 20-22 градуса со знаком "плюс". Далее температура воздуха вернется к значениям +12...+15 градусов Цельсия.