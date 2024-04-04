Россиян ждет крупнейшая денежная реформа за последние десятилетия: она изменит жизнь каждого
- 00:10 5 апреля
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- Служба новостей
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина недавно высказала оптимистическое мнение о пилотном проекте цифрового рубля. По ее словам, этот амбициозный проект успешно развивается, и в настоящее время в него активно вовлечены 12 кредитных организаций, около 600 граждан и 30 торговых и сервисных компаний из разных регионов.
Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты России, которую Центральный банк планирует выпустить дополнительно к уже существующим наличным и безналичным средствам. В рамках пилотного проекта осуществляются различные операции: создание и пополнение кошельков, передача средств между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, все шаги которых строго контролируются регулятором.
По планам Центрального банка, после завершения эксперимента цифровой рубль должен стать обычным средством расчетов в России уже к 2025 году. Важно отметить, что для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут производиться без комиссий. Однако стоит помнить о ограничении на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.
Для предпринимателей будет установлен тариф за прием оплаты товаров и услуг в цифровом рубле: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти новшества вызывают интерес как у бизнеса, так и у обычных граждан, открывая новые перспективы и возможности для экономики, пишет news102.