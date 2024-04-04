Закон приняли тихо: Голикова озвучила новый размер пенсии
- 19:45 4 апреля
- 12+
- Служба новостей
В этом году граждане неработающие граждане России могут ожидать невероятно приятного сюрприза: увеличения размера страховой пенсии по старости до внушительных 18 521 рубля. Этот амбициозный план вызвал оживленные дискуссии после опубликования проекта бюджета, в котором содержатся подробности о повышении выплат.
Для того чтобы иметь право на страховую пенсию по старости, необходимо соответствовать трем обязательным условиям. Во-первых, женщины должны достичь пенсионного возраста в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Однако эти возрастные ограничения начнут действовать с 2028 года, а в настоящее время вводится переходный период.
Во-вторых, минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в следующем году должен составлять не менее 14 лет, но к 2025 году этот показатель увеличится до 15 лет. И, наконец, третье условие – индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в текущем году составляет 25,8 баллов для выхода на пенсию. Согласно новым планам, в 2024 году ИПК увеличится до 28,2 баллов.
Эти изменения затронут множество российских граждан, их финансовое будущее тесно связано с этими решениями. Увеличение страховой пенсии может оказать значительное воздействие на качество жизни пожилых людей и стимулировать трудовую активность населения. Ранее было объявлено о новых возможностях для пенсионеров со стажем до 1991 года.