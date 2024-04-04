Закон приняли тихо: Голикова озвучила новый размер пенсии

В этом году граждане неработающие граждане России могут ожидать невероятно приятного сюрприза: увеличения размера страховой пенсии по старости до внушительных 18 521 рубля. Этот амбициозный план вызвал оживленные дискуссии после опубликования проекта бюджета, в котором содержатся подробности о повышении выплат.

Для того чтобы иметь право на страховую пенсию по старости, необходимо соответствовать трем обязательным условиям. Во-первых, женщины должны достичь пенсионного возраста в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Однако эти возрастные ограничения начнут действовать с 2028 года, а в настоящее время вводится переходный период.