Вот что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 мая
- 19:30 4 апреля
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- Служба новостей
Согласно информации, которую рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова, с 1 мая в России планируется повышение пенсий для некоторых категорий граждан. Лицам, достигшим 80-летнего возраста, будет предоставлена доплата в размере 7,5 тысяч рублей, пишут "Известия".
Кроме того, индексация пенсий будет восстановлена для пенсионеров, уволившихся в начале текущего года, а также для тех, кто предоставит дополнительные документы о новом стаже в течение апреля. Для получения этих изменений не требуется отдельного заявления.
Большинство изменений в социальном положении пенсионеров будет отражено в базе данных Социального фонда, и актуальная сумма выплат будет автоматически рассчитана на основе этой информации. Однако некоторые обстоятельства могут потребовать дополнительного подтверждения.
Например, пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы может быть назначена компенсационная выплата в размере 1,2 тысячи рублей, если найдется работоспособный человек, готовый заботиться о них. Если у пенсионера есть близкие родственники, которые являются иждивенцами, размер доплаты составит треть от фиксированной выплаты. В этих случаях пенсионер должен уведомить Социальный фонд и может рассчитывать на изменение выплат.
Также стоит отметить, что ранее был принят закон об увеличении предельного размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей. Это было сделано в соответствии с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, где указывалось на необходимость обеспечения сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложение удвоить страховое покрытие для таких сбережений.