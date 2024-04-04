С апреля пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде сказали, как теперь все будет

В апреле 2024 года пенсионеры в России столкнутся с изменениями в расписании выплат пенсий из-за наступающих праздничных и выходных дней. В этом году майские праздники начнутся с 28 апреля и продлятся до 1 мая. Это означает, что пенсионерам, которые обычно получают свои пенсии в первые дни каждого месяца, выплаты за май будут перечислены уже в конце апреля.

Важно отметить, что в связи с объявлением субботы, 27 апреля, рабочим днем, почтовые отделения будут работать в этот день, чтобы обеспечить выдачу пенсий. Это позволит многим пенсионерам получить две пенсии в апреле: сначала за апрель, а затем за май. Это приятный сюрприз для пенсионеров, так как они получат дополнительный доход раньше обычного.